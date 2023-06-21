Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin ilk AK Parti Grup toplantısında konuştu. Muhalefet ne yaparsa yapsın biz işimize bakıyoruz, işimize bakacağız diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Nasıl onlar kavga gürültü ile vakit öldürürken biz eser zincirimize yenilerini eklemişsek önümüzdeki 5 sene boyunca yine aşkla, heyecanımızla, hiç bir şey kaybetmeden milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'mızın inşasına hamdolsun fasılasız bir şekilde başladık. Milletvekillerimizin ardından yeni kabine üyelerimiz de yemin etti eser ve hizmet bayrağını önceki arkadaşlarımızdan devraldı. Yeni bakan arkadaşlarımıza başarılar dilerken 28. Dönem milletvekilleri olarak yüce meclisimizin çatısı altında görev yapacak eski kabine üyelerimize de emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımız başkanlık yaptıkları komisyonlarda inanıyorum ki tecrübe, birikim ve kabiliyetleri ile göz dolduracaklardır. Yürütme ile birlikte yasama organlarındaki tüm görevlendirmeleri de tamamladık.

Grup yönetimimiz, meclis başkanlık divanımız, komisyon başkan ve üyelerimiz belirlendi. Önceki gün yapılan MKYK toplantımızda da boşalan Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerine atamalarımızı gerçekleştirdik. Tüm arkadaşlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına Cumhur İttifakı'nın aday gösterdiği İstanbul Milletvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş seçildi. Genel Başkanvekilliğinin yanı sıra daha önce Başbakan Yardımcısı ve Bakan olarak davamıza hizmet etmiş Numan Kurtulmuş'un Meclis başkanlığı görevini hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Aynı şekilde 27. Yasama Dönemi Meclis Başkanlığı görevini başarıyla ifa eden Sayın Mustafa Şentop'a da şükranlarımı sunuyorum. Başkalarında kavga sebebi olan bu görevlendirmeleri biz bayrak yarışı olarak görüyoruz. 2002 yılından beri hep her dem yeniden doğarız bizden kim usanası anlayışı ile hareket ettik bugünlere geldik. Halkımızın beklentisine uygun şekilde kadromuzu yaklaşık yüzde 65 oranında yenilemiş olduk. AK Parti'nin bu özelliğinin ne kadar kıymetli olduğunu muhalefetin içler acısı haline bakınca daha iyi anlıyoruz. Bizansı çırak çıkaracak oyunların hepsi koltuk kapmaca yarışında tek tek sahneye konuyor. Daha düne kadar güya birbirleri ile can ciğer kuzu sarması olanlar birbirine demediklerini bırakmıyor, göreve gelirlerse ülkeyi barıştırmaktan bahsedenler bugün kavgadan, gürültüden, didişmeden başlarını kaldıramıyor. Nerede bunların genel başkanları? Ne zaman bunları bulacağız, ne zaman bunlarla görüşeceğiz? Çok iyi hesap uzmanı ama gel gör ki, bu hesap uzmanı hesaptan da bir haber. Elindeki milletvekillerinin 40 tanesini kaptırdı zaten. Bu hadisenin hiç birinin bizde yaşanmamasının sırrı bizim siyasete dava penceresinden bakmamızdır. Hiç bir hesabı yol ve dava arkadaşlığımızın önüne geçirmeyeceğiz. Aramızdaki şu muhabbete, şu kardeşliğe asla gölge düşürmeyeceğiz. Başkaları gibi bölüne bölüne değil üstadın o veciz ifadesinde anlamını bulduğu gibi pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri dün uzlaşmayla neticelendi"

Ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaya hızlıca başladığını vurgulayan Erdoğan, “Kabinemizin teşekkülü ile birlikte vatandaşlarımızın taleplerini, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya süratle başladık. Küresel piyasalara göre oldukça iyi buğday ve arpa alım fiyatı açıklayarak üreticilerimizi sevindirdik. Emeklilerimizden gençlerimize, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızndan engellilerimize, ihracatçılarımıza kadar toplumumun çeşitli kesimlerine yönelik müjdelerimizi paylaştık. İlk kabine toplantımızın ardından başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri dün uzlaşmayla neticelendi. 2023 yılının ikinci yarısında brüt asgari ücret tutarını 13 bin 414 liraya, net asgari ücret tutarını ise 11 bin 402 liraya yükselttik. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde refah payını da içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre ise asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış olduk. Son rakamla birlikte asgari ücret 2002 yılına göre reel olarak yüzde 312 artış göstermiştir. Şimdi çıkmış bay bay Kemal bak yine bize kaldı bu iş diyor. Ne sana kaldı? Sen şu anda maalesef tilki marifetiyle koşturup duruyorsun. Yetişemediğin üzüme koruk demeye devam ediyorsun. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmedik. Refah artışından da faydalanmalarını sağlıyoruz sağlayacağız. Ayrıca 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız. Kanun teklifini İnşallah arkadaşlarımız en kısa sürede Meclis'in kararına sunacaktır. Kurban Bayramı arifesinde çalışanlarımıza ikinci bir bayram sevinci yaşatacağımıza inandığım yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Memur maaşları ile ilgili verdiğimiz sözleri de yerine getireceğiz"

Seçim döneminde açıkladığımız memur maaşları ile ilgili verdiğimiz sözleri de inşallah yerine getireceklerini aktaran Erdoğan, “Türkiye'nin artan refahından, büyüyen ve kalkınan ekonomisinden 85 milyonun tamamının hak ettiği payı almasını temin edeceğiz. Ekonomi yönetimimize bu noktada çok ağır sorumluluklar yükledik. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankamız arasında koordinasyonu tesis ettik. Güçlü, uyumlu, yetkin bir ekip kurduk. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet beyin riyasetinde tüm üyelerin katılımı ile Ekonomik Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı. Türk ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümekte kararlıyız. Vatandaşımızın aşını, işini, ekmeğini koruması ve büyütmesi bu dönemde de önceliklerimizin başındadır. Uzun mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz kazanımlarımızdan geriye gidişe asla izin vermeyeceğiz. Depremlerin yaralarını sararken enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. Halkımızın geniş kesimlerini enflasyonun etkisinden korumaya yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. 2022 yılı haziran ayında yaptığımız geçici düzenleme ile yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artırım oranını yüzde 25 ile sınırlamıştık. 2023 yılı temmuz ayından itibaren yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da üreticilerimizi destekleyeceğiz. Sanayicilerimizi teşvik edeceğiz. İhracatçılarımızın önünü açacağız. İhtiyaç sahiplerinin elinden tutacağız. Çiftçilerimizin yanında olacağız. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan, dinlenmeden, soluklanmadan koşturacağız. Bununla ilgili yol haritamızı oluşturacak, hükümet programına 12. Kalkınma Planımız ile orta vadeli programın hazırlıklarına başladık. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra kamuoyunun takdirine sunacağız. Ülkemizi ruhunu darbecilerin üflediği mevcut anayasasından kurtarmayı da ekonomideki mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın darbe ürünü bir anayasa üzerinde yükselmesi mümkün değildir. Farklı siyasi gelenekten gelen 15 siyasi partinin yer aldığı 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu yapabilecek temsil kabiliyetine haizdir. Bu yönü ile yeni meclisimiz Türkiye Yüzyılı'nın kurucusu, mimarı ve mihmandarı olacaktır. Yasal ve idari tedbirler yanında Aile ve Gençlik Bankamızı faaliyete geçirerek inşallah bu yönde tarihi bir adım atacağız. Elbette bu süreçte 8 ay sonra yapılacak mahalli idareler seçimini asla ihmal etmeyeceğiz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde ettiğimiz psikolojik üstünlüğü yeni hamlelerle sağlamlaştıracağız. Hedefimiz tüm belediyelerimizi korurken son seçimler el değiştirenler öncelikli olmak üzere daha fazla belediyeyi kazanmaktır. Bilhassa büyükşehirlere daha çok eğilecek daha fazla asılacağız. Şımarmadan duruşumuzu asla bozmadan bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz.“

Mehmet Kalay



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