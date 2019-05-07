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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti il yöneticileri ve bazı bakanlarla birlikte seçim değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra İstanbul'a geçti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, parti yöneticileri ve bazı bakanlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen seçim toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldı. Toplantı devam ediyor.  

Doğancan Cesur

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