Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen 4'üncü program 3 saat 20 dakika sürdü. Programda; Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Bitlis, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak'tan toplam 69 milletvekili yer aldı.
Emin Kuvat