Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin eski ve mevcut il başkanlarıyla buluşuyor

Yapılacak toplantıyla ilgili bilgi veren AK Parti Bursa il Başkanı Ayhan Salman, Bursa'da il başkanı olarak görev yapan Şevket Orhan, Mehmet Tunçak, Hayrettin Çakmak, Nagip Vardar, Sedat Yalçın ve Cemalettin Torun ile birlikte toplantıya katılacaklarını söyledi.

Açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in yapacağını bilgisini veren İl Başkanı Sayhan Salman, “Daha sonra da Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşacak” dedi. Ayhan Salman, toplantıya katılanların görüş ve önerilerinin de değerlendirileceği toplantının soru ve cevaplar ile devam edeceği söyledi.

"Ak Parti Milletin partisidir"

Ayhan Salman, sağlam bir istişare kültürüne sahip olan AK Parti'de her kademede görev alanların tek hedefinin güçlü bir Türkiye olduğuna vurgu yaparak şunları da söyledi, “AK Parti, kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisidir. Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi partimiz şahısların değil milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bizler için asıl olan, medeniyet, kültür, tarih ve kalkınma davamızın ayakta kalması ve güçlenmesidir. Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman hep baki kalır. AK Parti için siyaset budur. Böyle kalmaya da devam edecektir. AK Partide görev alan tüm teşkilat mensuplarımız için önce ‘Milletim' sonra partim en sonda ‘ben' gelir. Bizler biliyoruz ki birlik ve beraberlik içinde olursak karşımızda duracak hiçbir güç yoktur! Ülkemizin güvenliğinden ekonomisine kadar her alanda kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde; yaptığımız istişarelerin, toplantılarımızda ortaya konan görüşlerin gerçekten çok ama çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar şehrimizde İl Başkanlığı görevini üstlenen çok değerli önceki dönem il başkanlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine yarın (bugün) Ankara'ya gideceğiz ve görüşlerimizi partimizin en yetkili organları ile paylaşacağız.”