Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz'

Giresun ziyaretinde bugün sel bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu ve devlet olarak vatandaşı hiç yalnız bırakmadıklarını hatırlatan Erdoğan “Vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurmadık. Temel ihtiyaçları karşılanmasından arama kurtarma çalışmalarına kadar asla insanımızı yalnız bırakmadık. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek en kısa sürede felaketin aştığı yaraları saracağız. Bunun yanında bir daha benzer acıların yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri belirleyecek birilerini üzme pahasına da olsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz” diye konuştu.

2020-2021 su ürünleri avcılığı sezonunun tüm balıkçılar için bereketli geçmesini temenni eden Erdoğan, “Bu geceden itibaren balıkçılarımız ‘vira bismillah' diyerek denizlere açılacak önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak. Ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum. Allah'a hamdolsun. Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi suların sadece içinin değil altının da bereketli olduğun göstermiştir. Bu keşif etrafı enerji kaynakları ile çevrili ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya koymuştur. Tespit ettiğimiz rezervin çok daha büyük bir kaynağın müjdecisi olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Oruç Reis gemisi ile Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmaları Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan “İnşallah en kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Burada bir kez daha şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımız yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz.

Akdeniz'in en uzun kıyı şeridene sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin denizlerdeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenleri de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir

Balıkçılara seslenen ve uyarılarda bulunan Erdoğan, “Biz 3 tarafı denizlerle çevrili olan, iklim ve coğrafi olarak, sayısız imkân bahşedilmiş bir ülkeyiz. Ülkemizin mavi vatanı 23,2 milyon hektarlık bir büyüklüğe sahiptir. Denizlerimizde 550 iç sularımızda 380'e yakın balık türü yaşıyor. Ticari avcılık yapılabilen balık sayımız, 100'ün üzerindedir. Su ürünleri sektöründe, 18 binden fazla balıkçı gemisi, 2 bin 127 su ürünleri yetiştiricilik tesisi ve 255 su ürünleri işleme tesisi, faaliyet gösteriyor.

Sektör; doğrudan veya dolaylı olarak, 250 bin vatandaşımıza iş ve istihdam imkânı sağlıyor. Ülkemizde yıllık 600-700 bin ton civarında su ürünleri istihsal ediyoruz.Geçtiğimiz avcılık döneminde üretimimiz önceki seneye göre yüzde 48, yetiştiricilik üretimimiz yüzde 19, toplamda ise yüzde 33 gibi rekor bir seviyede artış gösterdi. Böylece 2019 senesinde 837 bin ton üretim hacmine ulaştık.

Balıkçılık filomuzun, Atlas Okyanusundan, Hint Okyanusuna kadar, açık sularda avcılık yapabilmeleri için 10 ülkeyle anlaşma imzaladık. Şu an Atlas Okyanusunda Moritanya başta olmak üzere birçok yerde 100'e yakın balıkçı gemimiz, bin 500'ün üzerinde tayfa ile avcılık yapıyor. Balıkçılarımızın Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda 12 ay boyunca avcılık yapmalarını temin ettik" diye konuştu.

“Sizlerden kaçak kuralsız avlanarak denizlerimizi tahrip edenlere rıza göstermemenizi rica ediyorum"

“İnsanoğlu olarak bizler bu dünyanın sahibi değil, emanetçisiyiz” diyen Erdoğan “Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız ve yer yüzünde bulunan her şey ömrümüz sürecinde istifade edilmek üzere bize verilen emanetlerdir. Rızkımızı kazanırken sadece günü kurtarmanın değil, aynı zamanda yarına daha güzel ve daha müreffeh bir ülke bırakmanın peşinde olacağız. Ağımızı denize atarken o denizde gelecek kuşakların da hakkı olduğunu asla unutmayacağız. Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir.

Bilhassa yasadışı trol avcılığı denizlerimizin tahrip eden denizlerimizi yok eden en büyük yanlışlardan biridir. Denizlerimizi ve içindeki canlıları koruma sorumluluğunu herkesten önce rızkını denizden kazanan balıkçılarımızın görevi olduğuna inanıyorum. Hiçbir kanun hiçbir polisiye tedbir sizlerin vicdanı kendi aranızda kuracağınız otokontrol kadar etkili olamaz. Sizlerden kaçak kuralsız avlanarak denizlerimizi tahrip edenlere rıza göstermemenizi rica ediyorum. Bu düşüncelerle her birinize bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından denize kalkan ve mersin balığı bıraktı.

Ahmet Bilge-Candemir Sarı