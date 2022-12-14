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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Berdimuhamedov ile aile fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Berdimuhamedov ile aile fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Berdimuhamedov ile aile fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'nde bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Berdimuhamedov ile aile fotoğrafı çektirdi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ,Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile ikili görüşme gerçekleştirmişti.

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