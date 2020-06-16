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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gerçekleştirdiği görüşmede Libya, Doğu Akdeniz, korona virüs salgını ve Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması konusunun ele alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Almanya Federal Hükümet Basın Enformasyon Dairesi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Doğu Akdeniz'deki durum ve Libya'daki gelişmeler üzerinde yoğunlaşıldığı bildirildi. İki liderin Libya konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkedeki çatışmaya yönelik siyasi bir çözüm bulma sürecinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştığı belirtildi. Erdoğan ve Merkel'in ayrıca iki ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınındaki son durumu ve Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması konusunu ele aldıkları ifade edildi.

Mehmet Koca
 

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