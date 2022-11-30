Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Altılı masanın hangi amaçla kurulduğu belli değildir'

Kamuda çalışan 424 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz. Konya'da açılışını yaptığımız Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası ile savunma sanayimizi güçlendirdik. Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci sorunu konusu. Bu dört ana başlığı her şeyden önce biz başardık, başarıyoruz. Resesyon endişenin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız.

DÜZCE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Düzce'yi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiğimizi açıklamak istiyoruz.

2023 SEÇİM SÜRECİ

Seçim yaklaşıyor. Bay Kemal tamamen yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Bu yalanları göreceksiniz. Altılı masanın hangi amaçla kurulduğu belli değildir. Yatırımlarımızın yanına yaklaşamayan işleri anlata anlata bitiremeyenler, düştükleri komik durumun farkında değiller. Bunların güçlendirilmiş parlamenter palavralarına inanmayın. Bunlardan bol bol masadan dağılmak çıkar. Ne oldu konuştular, dağıldılar. Türkiye yeni yönetim sistemiyle siyasette iki ittifaklı bir görünüm kazanmıştır.

KOALİSYONLARDAN ÜLKEYE FAYDA GELMEDİ

AK Parti kurulana kadar, 8 aylık, 1 yıllık, 16 aylık hükümetler gördük. Kuruldular ve dağıldılar. Bu koalisyonlardan ülkeye fayda gelmedi. Sıkıntı varsa gidermenin yollarını aramalıyız. Ne yapıp edip her bir ferdi ile 85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız.

6'LI MASANIN ANAYASA ÖNERİSİ

Terör örgütünü kollayan ucube bir teklif çıkardılar. Pakette masa etrafındaki masanın altındakiler memnun etmek için maddeler çıkarmışlar. Bunların güçlendirilmiş parlamenter palavralarına aldanmayın. Türkiye yeni yönetim sistemiyle siyasette iki ittifaklı bir görünüm kazanmıştır. Bunlardan bol bol masadan dağılmak çıkar.

ZİNCİR MARKETLERDEKİ FİYATLAR

Zincir marketlerle alakalı fiyatlar birisinde şöyle, birisinde böyle, söyledikleri bu. Kontrollerimizi sıklaştıracağız, Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Fiyat İstikrar Komitesi ile de bunların takibini yapacağız.

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