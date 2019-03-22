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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya'da konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'daki mitingde vatandaşlara hitap ediyor...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Teröristlerin ülkemizde, bölgemizdeki eylemlerini işlerine geldiği şekilde dünyaya yansıtanlar, Batı'daki saldırıları görmezden geliyorlar.

Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştirilen terörist, bu husumetin sonuçlarının nereye kadar varabileceğini göstermiştir. Artık dünyada hiçbir yerin, hiçbir coğrafyanın, hiçbir kültürün terörün zehrinden ve kanlı pençelerinden kendini kurtaramayacağı açıkça ortadadır.

Irak'ta, Suriye'de DEAŞ neyse, PKK/PYD neyse Avrupa'da, Amerika'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır.

Terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerekiyor. DEAŞ'ı kötü, PKK-PYD'yi cici gösterme çabalarının sonu yarın öbür gün dünyanın hiç umulmadık yerlerinde terörün baş göstermesi, can almasıdır.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

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