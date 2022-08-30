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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100'üncü sene-i devriyesinde Zat'ı alinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini, aziz şehitlerimizi, rahmetle yad ediyoruz.

Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.

Küresel salgın krizini, anlının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ve müstevlilerin oyunları, ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemecektir. Ruhun Şad olsun.”

Hülya Keklik - Cem Geçim - İbrahim Berat Yılmaz

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