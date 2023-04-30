Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mitinginde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

100 binler geliyor. Sandığa yürüyor 100 binler. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyorlar. Her mücadelemizde yanımızda olan Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum. Ankara milletimizin hak, özgürlük, kalkınma yolunda safını milli mücadeleden yana belledi.

"4 YILDA NE YAPTINIZ?"

Şimdi gelirken bir bilboard gördüm. Ne diyor biliyor musunu? Ankara daha iyi bir hizmete layık diyor. İzmir'de de onu yazmış. İzmir'e iyi hizmete geliyoruz diyor. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da 4 yılda ne yaptınız? Bunların 3 tane tanımı var. Çöp, çukur, çamur... İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman ben de İstanbul'u böyle tanıdım. İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı. Hepsini geç susuzluktan kurtardırdık. Melih kardeşimin gayreti ile Ankara'yı da susuzluktan kurtardık.

Şu Ankara'da Başkentin havalimanını yapan kim? Yaparsa AK Parti yapar. Ankara'da metroları kim yaptı? Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Eğer yalan dersi almak istiyorsanız bay bay Kemal'in yazıhanesine müracaat edin. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mefta yapacak.

MİLLET İTTİFAKI'NA TEPKİ

Önce 6'lı masaydı sonra 7'li olsu şimdi 9'lu masa oldu. Bay bay Kemal o da yetmeyecek. Sen onlarla yürü. Bizim yanımızda millet ve cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avcunu yalar.

Daha önceden Ankara terör örgütü tarafından yapılan kanlı saldılarla sindirilmek istenmişti. Ankara asla pes etmedi, alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Şimdi Ankara yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor.

Bir tarafta FETÖ'nün eli kanlı katillerini cezaevinden çıkarma sözü verenler var. Bize öyle bir söz verin ki bunların herhangi bi umudu kalmasın. 51 tane Kürt kardeşimizin ölümününe sebep olan bunlar değil mi? Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de evlat katili çıkabilir. Kanlı terör örgütlerinin uzantılarıyla masaya oturuyorlar.

Her yerde mitinglerimiz başarılı bir şekilde yürüyor. Her tarafta Cumhur İttifakı'nın birliği beraberliği var. Bay bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsunuz? Kandilden... Ne diyor Kandil? Biz bay bay Kemal'i destekliyoruz. Arkadaşı Kandil baronu olandan bu ülkeye fayda olur mu?

300 MİLYAR DOLAR

Ne diyor bay bay Kemal Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen şu anda hangi görevdesin, nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun. Herhalde zamanında esrar, eroin göndermişler ki nunların bedelini gei döndürme gayreti var. Şimdi bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız? Yurt içinde elin kalem tutanların buna inanması mümkün mü?

"LAF YERİNE İŞ ÜRETTİK"

Eğitimde reformlar yaptık mı? Halka meydanlarda verdiğimiz sözleri göreve gelince unutanlardan olmadık. Laf yerine iş ürettik. Reklam yerinde hizmet yaptık. Milletimiz de bizim samimiyetimizi gördü.

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