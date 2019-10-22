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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya'nın Soçi kentinden Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer havalimanında karşıladı.

Erdoğan ile birlikte bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

Muhammet Mücahit Dereli

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