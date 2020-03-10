İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu taktim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Corona” diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi.

Büyükelçi Ribo'nun eşi, çocukları, gelini ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.

Derya Yetim - Nurullah Geylani

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.