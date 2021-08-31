Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız var. Kapılarda dilenci değiliz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Türkiye'nin önüne dizilen tuzakları aşarak yeniden asli gündemimize odaklandık"

"Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız var. Kapılarda dilenci değiliz"

“Her milleti tarih sahnesinde öne çıkaran bir özelliği vardır. Bizim milletimizde her dönemde, teşkilatçılığı ve askeri kabiliyetleriyle hep öne çıkmıştır.”

"Orduyu tarihi misyonundan uzaklaştırmak için oyunlar sergilendi. Bu milletin istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddine değildir."

"15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023'te vereceğiz."

"Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek."

"Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik."