Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık yeni bir safhaya geçtik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde hizmet etmiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti 18 yaşına ulaştı, partimiz artık yeni bir safhaya geçti.

"ŞİMDİYE KADAR OKUNMADI, OKUNMAYACAKTIR"

Bu davanın yükünü kaldıramayanlar oldu. Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır, sonra da okunmayacaktır.

AK Parti kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder.

Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.

Millete hizmet yolunda devam edeceğiz, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak olan AK Parti'den başkası değildir.

BAYRAĞIMIZI DA MI GÖRMEDİN?

Sondaj gemilerimizle, fırkateynlerimizle Doğu Akdeniz'deyiz ama ana muhalefetin başındaki zat bunu görmüyor. Bayrağımızı da mı görmedin? ABD, Kanada, Fransa, Katar varmış sadece Türkiye yok diyor? Buradan CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum, bak başınızda böyle birisi var. Bu zat bizim bayrağımızı bile tanımıyor. Kaldı ki onların dışında ayrıca bütün fırkateynlerle beraber oradayız.

18 yıllık parti tarihimizin her döneminde sadece iş yapmakla değil farklı güçlerle mücadele etmekle de geçti. Hafıza kayıtlarımızın içerisinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle, sizlerle paylaşacağımızı da şimdiden burada söylüyorum. Bu hafıza kaydının içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım. Yanlış istikamette gitmeyelim. Vesayet odaklarından, terör örgütlerine, uluslararası örgütlerden içimizdeki mankurtlara kadar pek çok şeyle uğraşmak zorunda kaldık.

Şimdi masada da sahada da sözünü söyleyen bir Türkiye var. Masada ve sahda istediğiniz neticeyi alabilmeniz için arkanızda buna uygun altyapı ve güç olması lazım. Aksi takdirde konuşur bağırır çağırırsınız ama kimse sizi takmaz.

Türkiye hamdolsun bu meselede dünyada artık 1. Lige çıkmıştır. En tepeye doğru yol almak da lazım. AK Parti olarak önümüzdeki gündem işte budur.

YETER Kİ TÜRKİYE AYAKTA KALSIN

Önümüzdeki dönem bu kutlu davayı daha yükseğe taşımak için daha fazla çalışma dönemidir. Daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz. Yeter ki Türkiye ayakta kalsın.

AK PARTİ KONGRE SÜRECİ

Hedef, kanaat önderleri kimlerse bunları seçip çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir.