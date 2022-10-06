Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi aile fotoğrafına katıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülük ettiği Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, AB üyesi ve üye olmayan 43 ülkenin liderini bugün Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya getiriyor. Tarihi Prag Kalesi'nde gerçekleştirilen zirvede AB üyesi olmayan ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, İngiltere, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve İsviçre yer alıyor. Zirvenin açılış oturumunun ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yan yana yer aldı.

Zelenskiy de video ile katılacak

AB'ye üye olmayan ülkelerin de içerisinde yer aldığı diyalog ve iş birliği platformu niteliğindeki oluşumun ilk toplantısında barış, güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluklar masaya yatırılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de Kiev'den video konferans yöntemiyle katılımcılara hitap edecek. Liderler ayrıca oturum aralarında görüşmeler gerçekleştirecek.

Fransa, doğalgaz boru hatları, siber güvenlik ve enerji kaynakları gibi Avrupa'nın kritik konulardaki altyapısını koruma konusunda liderler arasında potansiyel bir iş birliği alanı oluşturmayı hedefliyor. Zirvede AB dışındaki bir ülkede 6 ay içinde ikinci toplantının düzenlenmesinin kabul edilmesi de planlanıyor. Ayrıca toplantının sonucunun Avrupa Siyasi Topluluğu'nun devamlı olup olmayacağına dair işaret vermesi de bekleniyor.

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