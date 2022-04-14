İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye'nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul Süreci'ni desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti.

Hülya Keklik

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.