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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl aradan sonra kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Kısıklı'dan hareket etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk cuma namazı için vatandaşların da akın ettiği Ayasofya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alanda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan alana maskeli olarak gelirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açılışa katılıyor.

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