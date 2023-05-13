Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de seçim çalışmasını sonlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını İstanbul'da gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı ile sonlandırdı.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya ibadete açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Onlarca mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı ile sonlandırdı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime bir gün kala beraberindeki onlarca gençle beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı yoldan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Kılıçdaroğlu ve beraberinde gençler, mozoleye karanfil bırakmalarının ardından saygı duruşunda bulundu.

Öte yandan, Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını sonlandırmış oldu.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.