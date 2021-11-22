Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 'Kur ve faizde oyunun farkındayız'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

''Sözlerime Cuma günü bizzat yerinde sevinçlerini paylaşacağım, İzmirli kardeşlerimle başlamak istiyorum. 30 Ekim'de İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremi ilk anından itibaren hükümet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Deprem anından itibaren Bakanlarımızla, AFAD'la Kızılay'la ilgili tüm kurumlarımızla sahadaydık. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın bir an önce yuvalarına kavuşturmak için harekete geçtik.''

''Yaşanan depremin ardından Elazığ'da 23 bin 677 konut, Malatya'da 6 bin 880 konut yaparak, bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza teslim etmeye başlamıştık. İzmir'de de aynı hızda konutlarımızı inşa ettik. Hazırlıkları tamamlayarak yıkılan evlerin yerine yeni konutların temellerini 22 Şubat'ta attık. Bayraklının 3 mahallesinde 7 ayrı bölgede bin 391 konut inşa ettik. İnşallah Cuma günü bu konut ve dükkanları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Nasıl 19 yıl boyunca verdiğimiz sözleri tuttuysak, İzmir'de de bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.''

"Kur ve faizde oyunun farkındayız"

"Kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız." dedi.

Enflasyonun olduğu yerde dengelerin bozulabileceğini belirten Erdoğan, ''Türkiye'ye karşı oynanan oyunların olduğunu ve bu ekonomik Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkacağımız'' dedi.

"Yerli ekonomi politikalarının insanların günlük hayatındaki olumlu yansımalarını önümüzdeki aylardan itibaren görmeye başlayacağız."