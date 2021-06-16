Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu:



"Bahtiyarım çünkü bağımsızlığının 30. yılına ulaşan Azerbaycan'dayım"

"Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı, gelecek yıl Türk dünyasının da kültür başkenti olarak görmekten mutluluk duyarız"

"Kafkaslar'da tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım yaşanmıştır"

"Karabağ zaferi ile Kafkaslar'da 30 yıllık kanayan yara kapandı, bölgede barış umudu arttı"

"İnşaallah Karabağ'ı yeniden inşa edip yeni bir Karabağ ortaya çıkaracağız"

"Karabağ zaferinin Azerbaycan'a, Kafkaslara ve dünyaya getireceği faydalar zaman geçtikçe anlaşılacaktır. Bu yıkımın değil inşanın, savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir"

"Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir"

"Zalimin zulmünün ebedi olmadığı, bir gün mutlaka hakkın, hakkaniyetin, adaletin tecelli edeceği herkes tarafından görülmüştür"

"Karabağ zaferinin Azerbaycan'a, Kafkaslara ve dünyaya getireceği faydalar zaman geçtikçe anlaşılacaktır. Bu yıkımın değil inşanın, savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir"