Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün sürecek Azerbaycan ziyareti için bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek. Akşam saatlerinde Bakü'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın düzenlenecek olan Zafer Geçit Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşı İlham Aliyev ile yapacağı görüşmede ateşkes sürecinin tüm detayları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeden önce Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek. Zafer Geçit Töreni'ne katılacak olan Erdoğan, Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşecek. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam yemeğinin ardından Türkiye'ye dönecek.

Derya Yetim

