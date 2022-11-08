Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır."

Hülya Keklik



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