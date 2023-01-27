Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır."

Hülya Keklik

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