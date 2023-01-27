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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan’ın yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır."

Hülya Keklik

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