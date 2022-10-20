Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan'ın yanında olmaya Türkiye olarak hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cebrayıl'da gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bu kadar sıkıntılı bir dönemden sonra bir yıl içinde bölgeye ikinci havalimanını kazandırmanın her ülkenin başarabileceği bir iş olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi şöyle sağıma, soluma bakıyorum, işgal döneminde şu Cebrayıl'ı ne hale getirmişler. Ben kardeşime sordum bu AGİT, Avrupa Birliği buraları gelip görmedi mi hiç. Yok gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Çünkü kendi yüz karalarını görecekler, batının yaptıklarını görecekler, buralara onlar bu tür destekleri vererek o işgal süreci içerisinde işte ne hale getirmişler Cebrayıl'ı diğer bütün Karabağ'ı bunu görecekler. Bunları tabi görmek istemiyorlar. Aslında onlar neler yapıldığını biliyorlar” dedi.

Azerbaycan, Ermenistan'dan tazminat istemeli

Ermenistan'ın Karabağ'a verdiği zararı Lahey Adalet Divanı'na götürülmesi ve tazminat istenmesi gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların tazminini istemek suretiyle de bunları sıkıştırmak lazım. Batını dünyanın çok iyi tanıması lazım. Tanıtmamız lazım hep birlikte ve tabii eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesi ile şu anda İlham Aliyev kardeşimin riyasetinde gerçekten bu tahrip olmuş, yeri ile yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor, yeniden gerçekten viyadükleri ile köprüleri ile demir yollarıyla, otoyol, otoban bunlarla yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor. İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla burada el ele vererek, attıkları adımlar, yaptıkları çalışmalar bu kadar kısa zamanda Azerbaycan, adeta küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor” dedi.

“Azerbaycanlı kardeşlerimizin kurtarılan topraklara geri dönmeye başlamış olmaları da bizleri ziyadesiyle sevindiriyor”

Açılışını yaptıkları Zengilan Havalimanı'nın Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının bir göstergesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böylesine önemli bir projede Türk şirketlerinin de rol almış olması bizim içinde ayrıca bir iftihar vesilesi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin kurtarılan topraklara geri dönmeye başlamış olmaları da bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Büyük Dönüş projesi çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin akıllı köy konsepti ile inşa edilen Ağalı köyüne yerleşmeleriyle artık öz vatanlarına olan hasretlerinin sona erdiğini görüyoruz. Orası artık modern bir şehir olarak gelişiyor” dedi.

Karabağ ve Zengezur bölgesinin ilk özel sektör yatırımı olan Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nü ziyaret ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Orada gerek tarımda gerek hayvancılık da gerçekten çok çok önemli bir adım atılmış. Bir yıl önce temel atmaya geldiğimizde çok farklı bir arazi ama şimdi tamamen tarımda çok ciddi çalışmalar yapılmak suretiyle, bu alanın nasıl ayağa kaldırıldığını gördük. 3 bin kadar Angus hayvanın olması ve onların da gayet güzel bir şekilde değerlendirilerek bir taraftan bunların kesimleri bir taraftan bunların bakımları, çoğalmaları. Bütün bunlara yönelik atılan adımlarla da buradaki bu adım hakikaten bir büyük dönüş projesinin hayata sokulmasıdır, uygulanmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev ile bölgedeki su sorununu ele aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Su konusunda da şimdi kısa bir zaman içerisinde burada baraj yapmak suretiyle buranın suyla ilgili sorununu da giderecek ve böylece burada çok ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler. Hakikaten bizim de gördüğümüz, inandığımız şey bu ve çok kısa zamanda tarımda da burada ciddi neticeler alınabileceğini gördük” dedi.

“Azerbaycan'ın yanında olmaya Türkiye olarak hazırız”

Dost Agropark'ta koltuk olarak bugün saman balyaları üzerinde toplantıyı izlediklerini ifade eden Erdoğan, “Artık mayınların yerini bunlar almış vaziyette. Altyapı eksikliğini tamamıyla gidermenin gayreti içeresindeler. Öyle zannediyorum ki bir yıl sonra geldiğimizde de Cebrayıl yolunun çok daha farklı bir hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü burada da altyapı da gayet güzel adımlar atılmış vaziyette. Burada da yine Cengiz, Kalyon şirketlerinin müşterek çalışmasıyla bu adım da atılmış vaziyette. Bir yıl sonra herhalde artık burada asfaltlama işlemlerinin yapıldığını, viyadüklerin yapıldığını ve yine bugün temelini attığımız demir yolu ile ilgili adımların atılarak, demir yolunun da buraya gelecek olması buradaki kalkınma hareketinin gerçekten bir büyük proje olarak ne kadar hızla ilerlediğini göstermesi bakımından önem arz ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karabağ eylem planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya biz Türkiye olarak hazırız. Zaten dayanışma halinde attığımız adımlar var ve bunları geliştirerek çok daha önemli, çok daha dev projeleri beraber gerçekleştirme inşallah hazırız” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan emin adımlarla yoluna devam ediyor”

Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın batı reyonlarını bağlayacak olan Zengezur Koridoru'na ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişelerin yersiz olduğunu belirten Erdoğan, “Artık bütün Karabağ'ın attığı adımlardan sonra böyle bir korkuya yer yok. Azerbaycan emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu yol bölgenin barış huzur ve istikrarına katkı sağlayacağı gibi, Hazar geçişli Doğu-Batı orta koridor güzergahındaki bütün ülkeler için ticaret ve yatırım imkanları sunacaktır” dedi.

“Azerbaycan 30 yıldır verilmeyen hakkını geri almıştır”

Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesinde kendi topraklarını işgalden kurtardığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Azerbaycan 30 yıldır verilmeyen hakkını geri almıştır. Ermenistan'la müzakerelerinde samimi adımlar atan ve müspet tekliflerde bulunan Azerbaycan nihai hedefinin kalıcı barış ve istikrar olduğunu ortaya koymuştur. Her zaman söylediğim gibi barışın kaybedeni olmaz. Yegane gayemiz bölgemizin müreffeh geleceğini inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek”

Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemekte olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 senesinin, Azerbaycan'da da Haydar Aliyev yılı olarak kabul edilmesinden memnuniyet duydum. Umum Milli Lider Haydar Aliyev'in aziz hatırasını birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın yaşasın Azerbaycan yaşasın Türkiye kardeşliği” dedi.

Kamil Nadirli

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