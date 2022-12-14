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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan daha sonra Aliyev ile bir araya geldi.

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