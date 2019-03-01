Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu'da

20.30 sıralarında helikopterle Güneysu İlçe Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan partisine ait otobüsle ilçe merkezine geldi. İlçe merkezinde hemşehrileri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada otobüs içerisinde kısa bir konuşma yaparak, “Güneysu'da rekorlara alışmıştık. İnşallah 31 Mart'ta da Güneysu'da bu rekoru kırmaya hazır mıyız?” diyerek hemşehrilerinden yeni bir rekor beklediğini söyledi. Erdoğan, yarın Rize ve Trabzon'da mitingleri olduğunu, yarın akşam Trabzon dönüşü tekrar Güneysu'ya geleceğini, ardından Pazar günü Rize'den ayrılarak gün boyu Ordu ve Samsun'da olacağını belirtti. Bazı vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.