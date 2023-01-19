Cumhurbaşkanı Erdoğan, Badal Tüneli'nin açılışını canlı bağlantıyla yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Tünelin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Amasya Orta Karadeniz Sahili'ni iç kesimlere bağlayan, oradan sınırlara uzanan yol güzergâhlarının önemli bir geçiş noktası olduğunu kaydetti. Erdoğan, Son 20 yılda hızla gelişen Amasya'nın ulaşım ihtiyacına cevap vermek için başlatılan kara yolu projesinin en önemli bölümlerinden birinin bu tünel olduğunu kaydetti.

Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta 921 metrelik tünelin yanı sıra 3,6 kilometreyi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprünün yer aldığını bildiren Erdoğan, keskin virajları sebebi ile yolculuk süresini ve güvenliğini olumsuz etkileyen eski yolu devre dışı bırakan tünel geçişi sayesinde vatandaşların bu güzergahta huzurla seyahat edeceğini ifade etti. Özellikle kış mevsiminde bu yolun sıkıntılarını bilenler için tünelin çok daha büyük bir anlama sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, sadece vakitten ve akaryakıttan yılda 21,4 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak bu projeyi 760 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

"Bugün, ülkemizin 81 şehrinin tamamı ihracat yapabilir hale gelmiştir"

Kalkınmanın temel altyapılarından olan ulaştırmada devreye alınan her projenin, ülkeyi 2023 hedeflerine kavuşturma yanında Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırdığına inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak, ihmalleri telafi ederek yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. Bugün, ülkemizin 81 şehrinin tamamı, altyapı yatırımlarımızın katkısı ile üretim ve istihdamda kat ettiği mesafe sayesinde ihracat yapabilir hale gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan spora tüm başlıklarda gerçekleştirilen atılımların meyvelerinin her alanda toplamaya başlandığını belirterek, "İnsanlarımız, fikir ve bedeni çabalarının, kabiliyetlerinin karşılığını almak için başka yerlere gitmek mecburiyetinde kalmıyor. Artık her vatandaşımız, yaşadığı yerde girişimi ve emeği ile kendi düzenini kurabiliyor, kendi hayalini gerçekleştirebiliyor, geleceğine umutla bakabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kara yoluyla, hava yoluyla, demir yoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkenin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamlamış olmanın mutluluğu içinde olduklarını kaydeden Erdoğan, halen devam yatırımları süratle bitirerek, kaynakların çağın fırsatlarını değerlendirmek için, daha etkin bir şekilde kullanma imkanına kavuşulacağını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyet'in ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız"

Cumhuriyetin 100'üncü yılına daha büyük umutlar ve daha büyük hedeflerle girildiğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyet'in ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Küresel yönetim ve ekonomi sistemi salgınla, savaşla, krizle kökünden sarsılırken; ülkemizin sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde büyük bir atılıma hazırlamak için çok mücadele verdik. Çok gayret gösterdik. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, kurulan tuzakları birer birer bozarak, maruz kaldığımız saldırıları birer birer göğüsleyerek bölgesinde ve dünyasında söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte kendi krizlerinde boğulan bir ülke olduğunu, şimdi ise küresel krizleri fırsata dönüştürebilen bir ülke olarak gıpta ile takip edildiğini kaydetti.

"2023'ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz"

Bu sürecin en kritik noktasında ülkeyi yeni bir vizyona, yeni hedeflere kavuşturmanın eşiğinde olduklarını söyleyen Erdoğan, "Pek çok büyük projemizin, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz. Türkiye'nin eser ve hizmet siyaseti ile geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar da yüklüyor. Evvela ülkemizin büyük fedakarlıklar ve çabalarla sahip olduğu kazanımları korumamız gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar sahibi olma iradesini güçlendirmeliyiz. Siyasi ve ekonomik gücümüzü katlayarak artırmak suretiyle önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeli ardından da ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdürmeliyiz. Aksi takdirde önümüze çıkan tarihi fırsatı bir kez daha kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Altyapıda gösterdiğimiz başarıyı, bilimde, teknolojide, araştırma, geliştirmede sürdürmedikçe evlatlarımızı, değerlerimizle yoğurarak geliştirmedikçe bu hedefi yakalayamayız. Önümüzdeki dönemde hem bilim-teknoloji, hem değerler eğitimi, medeniyet-kültür bilincini önceliklerimizin en başına alıyoruz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez, geçmemelidir. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak gördüğümüz evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bu amaçla Cumhuriyet'imizin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın sembolü haline getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Aynı şekilde 2053 ve 2071 tarihlerini Türkiye Yüzyılı'nın ara hedefleri olarak kayıtlara geçirdiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Açılışını yaptığımız tünel gibi projeleri, bu tarihi yürüyüşün son eksiklerini tamamlama vesilesi olarak görüyoruz. Bir kez daha tünelimizin, bağlantı yollarının ve köprülerin şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum."

Hülya Keklik

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