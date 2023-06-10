Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren ve basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da yer aldı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan ayrıldı.

Murat Delice



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