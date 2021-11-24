Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi bin Zayed'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Prens bin Zayed'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, bin Zayed'e protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Zayed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve konuk prensin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Bin Zayed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Zayed El Nahyan, merdivenlerde Türkiye ve BAE bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve bin Zayed'in heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından anlaşmalar imzalanacak.

Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Hülya Keklik - Derya Yetim