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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan açılıştan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de eşlik etti.

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