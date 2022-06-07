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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 14.00'te Beştepe'de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Beştepe'deki görüşme saat 14.00'te başlayacak.

Söz konusu görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu.

Cumhur İttifakı'nın iki ortağının görüşmede iç ve dış siyasetin sıcak başlıklarını ele alması bekleniyor.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekat, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomideki gelişmeler ve 2023 seçimlerinin gündemde olması bekleniyor.

İki lider en son 3 Mart'ta Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirmişti.

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