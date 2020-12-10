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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de konaklayacağı otele geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de konaklayacağı otele geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de konaklayacağı otele geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile katıldığı akşam yemeğinin ardından kalacağı otele geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün sürecek ziyareti kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı. Yemeğin ardından kalacağı otele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otel girişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve yetkililer karşıladı. Erdoğan, ziyaretin ikinci gününde Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek. Zafer Geçit Töreni'ne katılacak olan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başbaşa ve heyetlerarası görüşecek. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

Derya Yetim - Kamil Nadirli

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