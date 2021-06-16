Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk taraftarları selamladı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu akşam oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek ve millileri desteklemek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulanan Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplandı.

Büyük Türk bayrağı açan taraftarların “Türkiye” tezahüratlarına kayıtsız kalamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan otelin balkonuna çıkarak taraftarlara el salladı.

Türk taraftarlar da programı için otelden ayrıldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlarla bir araya gelen Erdoğan, ricaları kırmayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi'nde konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.

Kamil Nadirli

