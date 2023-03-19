Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışı için uçakla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi. Otobüsle 6. Jet Üssü'nden ayrılan Erdoğan'ı vatandaşlar yollarda sevgi gösterileriyle ve çiçeklerle karşıladı. Vatandaşları selamlayan Erdoğan, törenin yapılacağı tesise hareket etti.

Gökhan Dağlı - Serhat Barış - Emre Binakuran



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