Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapmadan Başkan Aktaş'ı aradı

İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Başkan Alinur Aktaş, seçimlerin Bursa'da huzur içerisinde geçtiğini hatırlatarak, "Özellikle Cumhur İttifakı çatısı altındaki Ak Parti ve MHP'ye gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Hem Ak Parti hem de MHP teşkilatları, bize gönül veren vatandaşlarımız iyi bir çalışma ve işbirliği örneği sergiledik. Bursalıların sağduyusuna güveniyorduk, karşılığını bulduk. Artık seçim bitti, sözün bittiği yerdeyiz. Canla başla, yeni dönemde sözümüzü tutacağız. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İl Başkanı ve Teşkilatları'nı teşekkür için aradım. Birlikte güzel iş çıkardık" dedi.

Seçimin Bursa'da güvenli bir şekilde yapıldığını, bunda Emniyet ve jandarma güçlerinin katkısı olduğunu da kaydeden Alinur Aktaş, "Hem İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulları güzel bir çalışma gerçekleştirdiler. Seçimler suhuletle bitti. Pazartesi sabahı da Ulucami'de şükür namazımızı kılıp Osmangazi ve Orhangazi Hazretleri'nde dua ederek görevimize geldik" diye konuştu.

Son bir haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 4 kez konuştuğunu, seçimden bir gün önce de anketler üzerine konuştuklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Biz sahaya güveniyorduk. Bunu her görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bizim de elimizde anketler vardı. Seçim gecesi Cumhurbaşkanımız balkona çıkmadan önce de görüştük. Sandıkların yüzde 92'sinin açıldığını, yüzde 2,5 önde olduğumuzu arz ettim. Kendisi de durumun değişip değişmeyeceğini sordu. Yıldırım ve Osmangazi'den gelecek oyların lehimize olacağını ifade ettim. İlçelerle de ilgili Cumhurbaşkanımıza rapor sundum. Kendisi de tebrik etti, Bursa Teşkilatlarına selam gönderdi. Tüm arkadaşları tebrik etti" diye konuştu.

Başkan Aktaş, bugün sabah koordinasyon toplantısı yaptıklarını, ilk işin ulaşım meselesine odaklanmak olduğunu kaydederek, "Ulaşımla bekleyen ihaleler vardı. Startını verdik. Acemler konusunda elimizi çabuk tutacağız. Ayrıca metro çalışmalarının hızlandırılması konusunda da arkadaşlara talimat verdim"şeklinde konuştu.

Aktaş, "seçime Bursa'da itiraz olabilir mi" sorusuna ise, "İtiraz edilecek bir şey yok. 48 bin oy arada fark var" karşılığını verdi.

Yeni dönemle ilgili tebrikleri kabul etme konusunda bir takvim işleteceklerini, bu konuda zaman kaybetmeyeceğini vurgulayan Aktaş, "Bursalılara hizmet noktasında kaybedecek vaktimiz yok. Buna hakkımız ve lüksümüz de yok. Bir günde toplu kabul yapacağım. Muhtemelen önümüzdeki hafta Merinos Fuaye alanında toplu kabul gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

İhsan Altıkardeş



