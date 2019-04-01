Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başlıkları:

Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Sevginiz, muhabbetiniz, desteğiniz, kardeşliğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbime, bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları verdiği için hamdediyorum.

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabbimin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla!

Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İBB Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu.

Kardeşlerim, AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya cumhur ittifakı olarak seçime girdiğimiz yerlerde 16 büyükşehir, 24 il 538 ilçe 778 belediye başkanlığı kazandık.

Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım. 4,5 yıl bu kardeşiniz cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Cumhur ittifakı olarak parlamentoda mıyız?