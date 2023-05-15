Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yaptı: 'Birinci turda biteceğine inanıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

"Birileri mutfakta, biz balkondayız. Ülkemiz 14 Mayıs'la birlikte bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayriresmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oylarının sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Biz, fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildikleri bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Biz, milletimize karış hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak, sonucun tam anlamıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.

Sonucu beklerken, sizlerin burada bekleyişinize mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik. Sözlerime sevgileriyle, coşkularıyla, vefalarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sandık kurullarında görev alan veya bireysel gayretleriyle gönüllü şekilde sandıklara sahip çıkan, yurt dışı çalışmalarında vazife üstlenen her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

Şüphesiz, en büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum. Seçimde tercihini bizden, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hassaten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur, milletimiz olmuştur. Türkiye, milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla, vatandaşlarının, siyasi tercihindeki özgürlüğüyle, dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Bu gerçeği, seçimlere katılım oranıyla gösterdik. Dünyada benzeri yok.

CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenilirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Kimsenin, bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Biz, siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına, yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.

Cumhur İttifakı işi biliyor. Gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Herkes sözünü söylemiş, milletimiz de bugün kararını vermiştir. Artık, buna yeni yeni kılıflar uydurmanın anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğunu gayriresmi kesin sonuçları açıklandığı hep birlikte göreceğiz.

"BİRİNCİ TURDA BİTECEĞİNE İNANIYORUZ"

Sonuç ne olursa olsun, bugünkü seçimlerde cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yana yaptığını görülen 27 milyona yakın vatandaşımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Tercihini kimden yana yaparsa yapsın, bu demokrasi şölenine katılan yaklaşık 56 milyon vatandaşımızın her birine tekrar teşekkür ediyorum. Seçimlerde, en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde 50+1 oy sınırı sebebiyle seçimin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı seçimin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz, yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Zira yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil. Sayımları devam ediyor. Bunun için teşkilat mensuplarımızdan ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmalarını istiyorum. Seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük bir zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz. Şu anda Parlamento'da çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonlar genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olmasından şüphe duymuyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."

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