Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barajlar olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz'

Son 20 yılda 80 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, kuraklıkla mücadelenin baraj yapmakla olacağını, bu manada Türkiye genelinde önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da 127 farklı yatırımın açılışını gerçekleştirdi. Alanda bulunan 120 bin kişiye seslenen Erdoğan, “Emniyetten rakamları alayım dedim, yol boyu yolun sağı solu Bursa'da ne durumdayız diye baktım, Verilen rakam 120 bini bugün aştık. Maşallah Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. ‘Gücüne güç katmaya geldik' diyor pankartta, ben de sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle beraber oldu. Aramızdaki bu sevgiden bu aşktan bu gönül bağından aldığımız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarı ile vereceğiz ardından da ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni atılımlara yöneleceğiz. Açılışını yapacağımız yatırımları paylaşmak istiyorum. Eğitimde ana okulundan liseye, pansiyondan spor salonuna bina güçlendirmesinden atölyeye çeşitli ilçelerde 127 farklı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Bursa Uludağ, Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan altyapı ve binalarının resmi açılışını yapıyoruz. Mudanya Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi birimlerini bu eğitim öğretim döneminde resmen faaliyete açıyoruz. Sağlıkta çeşitli ilçelerimizde yapımı biten tesislerin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi binası ile Orhangazi ve Gemlik adliye binalarını, emniyet müdürlüğümüzün çeşitli hizmet binalarının resmi açılışlarını bugün yapıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyükkumla Barajı'nı da buradan resmen hizmete açıyoruz” dedi.

“Kuraklık sorunu baraj yaparak çözülür”

Erdoğan kuraklık meselesine de değinerek, “Kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj inşa etmek. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz. TOKİ'nin Dursunbey'in Karyağmaz Köyü'nün MustafaKemalPaşa'ya nakletmesi için yaptığı 404 konut, 100 ahırın, Orhangazi 292 konut, Orhaneli 148 konutun, Gemlik'te tamamlanan 224 konutun dönüşümünün resmi açılışını da bugün burada yapıyoruz. Tarım Bakanlığı'mızın çeşitli birimleri tarafından tamamlanan destekleme projelerinin, hizmet binalarının, restorasyonların resmi açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye'miz güncel değeri 4,6 milyar lirayı geçen 67 ayrı projeyi Bursa'mıza kazandırdı. Aralarında Dağyenice Doğal Yaşam Merkezi, Gökdere Millet Bahçesi'nin çok sayıda yol yapımı, spor tesisi inşaatı, otopark, çevre düzenlemesi, araç alımı, arıtma tesisinin de bulunduğu bu yatırımların resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Aynı şekilde ilçe belediyelerimizin tamamlanan yatırımlarını da resmen hizmete açıyoruz. Özel sektörümüzce şehrimize kazandırılan 30 milyar lirayı bulan 19 bin istihdam sağlayacak 128 tesisin de resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarı güncel rakamla 12 milyar liraya varan kamu yatırımları şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

“Son 20 yılda Bursa'ya 80 milyar lira kamu yatırım yaptık”

“Hayata geçirilen projelerin sahiplerine baktığımızda hemen tamamının ülkemizin gurur abidesi şirketler olduğunu görüyoruz. Belediyeler tarafından 14 milyar lira tutarındaki yatırımın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elbette Bursa'ya yaptıklarımız bunlardan ibaret değil, son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 10 bin 376 yeni derslik inşa ettik. Bursa'ya ikinci devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesi'ni kurduk, gençlik sporda 8071 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdık. 43 bin seyirci kapasiteli bir stadyumu biz yaptık. Toplam 72 adet spor tesisi kurduk. Sosyal yardımlarda Bursalı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize toplam 7,2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta Şehir Hastanemizin 3674 yataklı 28 hastane ile 86 sağlık tesisi yaptık. 750 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ni hayata geçirdik. TOKİ eliyle Bursa'da 25 bin 569 konut projesini hayata geçirdik. Yeni kampanya ile 8 binden fazla ev, 13 bin arsayı, 500 işyerini Bursalılara sunacağız. Bursa'da riskli 14 bin evin dönüşümünü gerçekleştirdik. 17 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehirlerimize ruhunu veren tarihi şehir meydanlarımızı tarihe vefa geçmişe saygı diyerek ihya ediyoruz. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'daki tarihi çarşı ve hanlar bölgesi de eski ihtişamına kavuşuyor” ifadelerini kullandı.

“Bursa'nın tarihi siluetini gün yüzüne çıkardık”

Bursa'nın tarihi siluetini adeta şehrin kalbini yeniden gün yüzüne çıkardıklarını belirten Erdoğan, “Bursalı kardeşlerimizin hayalini gerçekleştirmek için kamulaştırma çalışmalarımızla projeyi başlatmıştık. Tarihi bölgeye zarar veren Zafer Plaza'nın ek binasıyla beraber toplam 38 binayı yıktık. Bölgeyi temizledik. Etrafını tamamen açtığımız Ulucami çevresine 500 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Ulucami ile Hanlar Bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bu proje ile Bursa'ya 3 yeni meydan, yeşil alanlar 12 bin 500 metrekarelik kapalı otoparkı kazandırıyoruz. Hanlar Bölgesi bünyesindeki 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 18 üstü çarşı, 4 Pazaryeri, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği, 1 okul, 3 türbesiyle bir açık hava müzesi olarak bölgeye gelenler kendilerini şiirlerden hatırladığımız o eski zamanlarda bulacaklar. Ayrıca Bursa'da 11 adet millet bahçesi projemizden 4 tanesini tamamladık. Birini bugün açıyoruz. 3'ünün yapımına devem ediyoruz. Projelendirme çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada Bursa'nın bölünmüş yol uzunluğunu 601 kilometreye çıkardık. İstanbul Bursa İzmir otoyolunun önemli bir kısmı şehrimizden geçiyor. Daha önce körfezi dolanmak için aracıyla saatler harcayan Bursalı kardeşlerim artık dakikalar içinde karşıya geçiyor. Böylece Bursa'dan İstanbul'a bir saatte İzmir'e 3,5 saatte, Eskişehir'e 2,5 saatte varılabiliyor. İznik çevre yolunu, Yenişehir, Bilecik Osmaneli yolunu, Mudanya Bursa Gemlik yolunu, Keles Domaniç yolunu, Keles çevre yolunu tamamladık. Bursa çevre otoyolu doğu kesimindeki onarım çalışmaları ile Demirtaş Organize Sanayi Kavşağı'nı bu yıl bitiriyoruz. Bandırma, Bursa, Osmaneli hızlı tren hattını 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 40'ı bulan metro projemizi de inşallah yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“152 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak 6 baraj inşaatı sürüyor”

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Tarım ve ormanda Bursa'ya 22 baraj, 2 içme suyu tesisi, 45 sulama tesisi, 4 arazi toplulaştırma, 20 taşkın koruma tesisi, 17 gölet, 6 yer altı depolama tesisi, 12 HES inşa ettik. 152 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak 6 barajın inşaatı sürüyor. Bursa'da 561 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bursalı çiftçilerimize toplam 2,3 milyar lira tutarında destek verdik. TOGG'a ev sahipliği yapan Bursa'ya 8 yeni OSB, 3 endüstri bölgesi, 2 Teknokent, 129 araştırma geliştirme merkezi, 30 tasarım merkezi kurduk. Bursalı iş insanlarımıza 17,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Bursa Teknoloji Sanayi Bölgesi şehrimizin bu alandaki marka değerini yükseltecek, istihdam ve ihracatı arttıracaktır. Enerjide doğalgaz abone sayısını 1 milyon 30 binin üzerine çıkardık”

“Uludağ'a Alan Başkanlığı kurarak hak ettiği ihtimamla korunmasını sağladık”

Uludağ'a Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi size bir müjde veriyorum. Uludağ Alan Başkanlığı'nı kurarak, tabiat ve turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla korunmasını sağladık. Geçtiğimiz yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını başarıyla temsil eden Dünya Göçebe oyunlarına ev sahipliği yapan Bursa'mız ismini bir kez daha dünyaya duyurmuştur. Önümüzdeki dönem Bursa'mızı yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline getirecek, yeni eserlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Gelin öyle bir ses verin ki, Marmara'nın karşı kıyılarından bile duyulsun. Bursa, Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Bursa, güvenli huzurlu müreffeh Türkiye'nin yolunda sandıkta bir kez daha açmaya hazır mıyız? Bursa, dışarıda Türkiye düşmanlarının içeride maşalarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Bursa, Cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak, diri olarak, iri olarak kardeş olarak Türkiye olarak hep birlikte kucaklamaya hazır mıyız?” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting sonunda toplu açılış ve temel atma törenlerine uzaktan bağlandı.

Erdoğan, Bölge Adliye Mahkemesi'nin yeni binasının kurdelası kesilirken, “Merdiven altı mahkeme salonlarından buraya geldik. Onlar Türkiye'ye yakışmıyordu” ifadelerini kullandı. Erdoğan Görükle Üniversite metrosunun teme atma töreninde ise CHP Lideri'ne yüklenerek, “Bay Kemal yanında birileriyle metroya binmiş. Ne diyor, Paris'te bile yok diyor. Biz bunları çoktan geçtik. Marmaray'ı Avrasya'yı gördün mü, Pendik'te yaptığımız metroları gördün mü? Ümraniye'yi gördün mü? Yarın Kağıthane İGA metrosunun açılışını yapıyoruz. Uzunluğu 34 kilometre. Ama bizimki Paris falan dinlemez. Bizimki, İstanbul metrosu. Bunlarla biz dünyaya örnek olduk. Hala oluyoruz. Buna alışacaklar. Benim milletim takdir ediyor. Bunlar ne yapıyor. Bunlar gidiyorlar. Sancaktepe'deki açtığımız metro ile ilgili ne yazık ki tüpleri hafriyatla dolduruyorlar. Yarın Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunun açılışını yapacağız. Bursa'mız hızlı trende de maşallah iyi gidiyor” dedi.

Erdoğan, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde, Beyçelik tarafından yapılan 1,7 milyar liralık yeni yatırımın açılışını da online olarak yaptı. Programın sonunda Bursa'daki toplu açılış törenleri için kurdela kesildi.

Hakan Gönül - Uğur Uslubaş - Ahmet Berke Erdal - Abdullah Çibir - Abdullah Bozkurt

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