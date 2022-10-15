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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Bartın'a gitmek üzere havalandı. Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, patlamanın meydana geldiği bölgedeki çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.

Metin Başar - Onur Hamzaoğlu

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