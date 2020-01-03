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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Dolmabahçe’de yaklaşık 3 saat süren güvenlik zirvesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde 3 saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

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