Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Bay bay Kemal ve Meral Hanım teröristlerle beraber'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen açık hava toplantısında binlerce Denizliliye seslendi. Ülke ve millet olarak yeni bir seçimin, yeni bir tercihin, yeni bir yol ayrımında olunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 14 Mayıs Bay Kemal ve yanındakilerin siyasi mevta oldukları gün olacak. Adaylar, eser ve hizmetler, vizyonlar ve sandıklar hepsi birlikte sizin tartınıza çıkacak. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'na kime emanet edersiniz? Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime emanet edersiniz? Türkiye'nin siyasi ve ekonomik anlamda dünyada hak ettiği yere gelebilmesi için kime güvenirsiniz? Mesele bu. 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık eksiklerini bu şekilde tamamladık. Şehirlerimizin ayağındaki geri kalmıştık prangalarını bu şekilde kırdık. Eser siyasetimizin ulaşmadığı tek bir karış vatan toprağı kalmadı. Yarın da Karadeniz doğalgazını hep birlikte ateşleyeceğiz. 14 Mayıs'ta vereceğiniz destekle Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil'den alıyor. Terör örgütünün baronlarından alıyor. Bay bay Kemal, bu teröristlerle beraber. Meral Hanım da teröristlerle beraber, HDP ile beraber. Hani siz onlarla aynı masaya oturmazdınız? Ne kadar da çabuk anlaştınız. Benim milletim bu teröristlere 14 Mayıs'ta yol vermez” diye konuştu.

“Selo ve elebaşını çıkaracaklarmış”

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'ta terör destekçilerine gereken dersi vereceğini ifade eden Erdoğan, “Bunlar, Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimi öldürenler değil mi? Bu Selo şu anda içeride değil mi? Bay bay Kemal de, diğerleri de 'çıkaracağız' diyor. Terörist başını da çıkaracaklarmış. Bu ülke ne zamandan beri teröristleri koruyan bir ülke haline geldi? Benim ülkem asla teröristleri koruyan bir ülke değildir. FETÖ'cüler ve PKK ancak hepsi AK Parti iktidarında adam olmuşlardır, yola gelmişlerdir. Cumhur İttifakı olarak, bunlara gereken dersi 14 Mayıs'ta yeniden vereceğiz. Avrupa ve hepsi dört gözle ‘Acaba Erdoğan nasıl gider?' diye bekliyor. Erdoğan'ın Cumhur İttifakı ile birlikte ayakta dimdik durduğunu 14 Mayıs'ta siz göstereceksiniz” şeklinde konuştu.

“Buna 5 tane koyunu ver, kaybeder gelir”

AK Parti iktidarlarının ülkenin sorunlarına çözüm getirdiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunlar varsın yatsın kalksın salatalık, domates, patates bunlarla uğraşsınlar. Bizim davamız büyük. Biz soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur, soğanı da öyle yemesini biliriz. Bu ülkede ne soğan, ne patates derdi var, ne salatalık derdi, var. Bu ülkede dert olan ne var ise biz zaten onları çözdük. Bunların hiçbir zaman dertleri olmadı. Dün akşam Savaş Ay'ın Bay bay Kemal ile olan söyleşisini izlediniz mi? O broşürde aczini, nasıl başarısız olduğunu anlatıyor. Okmeydanı SSK'da rehine alınan hastaları söyledim. O dönemin SSK'nın genel müdürüydü Bay bay Kemal. Buna 5 tane koyunu ver, kaybeder gelir. 14 Mayıs'ta buna bay bay diyeceğiz. Milletimizi bu kifayetsiz muhterislerin eline bırakmamakta kararlıyız. Bunlara öyle bir cevap verin ki hepsinin de kulağına küpe olsun”

Konuşmasının ardından 28. Dönem AK Parti Denizli milletvekili adaylarını tek tek sahneye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile birlikte kalabalığı selamladı.

Mehmet Barlas - Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz



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