Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal YPG'yi 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor'

Ankara'da çiftçileri konuk ettikten sonra Malatya'ya geçen ve burada partisince düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, mevcut CHP'nin milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönüştüğünü ifade ederek, “Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor?” diye sordu.

Bazı HDP kurmaylarının kendisine attığı iftiraya da cevap veren Cumhurbaşkanı, “-Erdoğan HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor-. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır. Ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz. Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz” ifadelerini kullandı.