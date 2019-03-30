Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayrampaşa'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayrampaşa'da vatandaşlara seslendi.

“Bu partileri kim nasıl bir araya getirdi karşımızda bir blok oluşturdu”

Konuşmasında millet ittifakını eleştiren Erdoğan, “Akla hayale gelmeyecek ittifaklarla karşımıza çıktılar. Bu ittifakı kurmak onların ne aklının ne de beceresinin harcıdır. O kadar maharetli olsalar bugüne kadar milletimizin gönlüne girmeyi başarırlardı. CHP başındaki zat 9 seçimdir partisinin başında. 9'unu da kaybetti. HDP derseniz sırtını Kandil'e dayamış. Kandil'deki patronlarından emir almadan kılını kıpırdatamaz. Hanımefendi 15 Temmuz öncesi Tüm Türkiye'yi ‘yurtta sulh diyerek', ‘yaz gelecek başbakan olacağım' diyerek dolaştı. Arkasında 15 Temmuz darbecileri çıktı.

Saadetin adından başka geçmişi ile ilgili kalmamıştı. Bu partileri kim nasıl bir araya getirdi karşımızda bir blok oluşturdu. Milletimden bu sorunun cevabını özellikle düşünmesini istiyorum. Üzüntümüz bu partilere gönül vermiş kardeşlerimin iradelerinin adeta pazarda açık arttırmaya çıkartılmış olması. Biz milli iradenin üstünlüğüne inandık. Ülkemiz demokrasisi için çok emek verdik. Birilerinin Türkiye'yi yeniden ödünç oy isteme günlerine geri götürmesine rıza gösteremeyiz. Bunun için kardeşlerimden oylarına iradelerine sahip çıkmalarını istiyorum. Verilen oyun kime gittiğini, kimin işine yarayacağını hesaplamak hepimizin vazifesidir” diye konuştu.

AK Parti'nin belediyecilikte rüşdünü ispat etmiş ve oradan ülke yönetimine gelmiş bir kadro olduğunu söyleyen Erdoğan, “ Ben Bayrampaşa'yı iyi tanırım. Diğerlerinin hiçbiri Bayrampaşa'yı tanımaz. Gençlik yıllarım buralarda siyaset yaparak geçti. Futbol oynadığım dönemlerden tutun siyaset dönemlerime kadar Bayrampaşa ile sıcak ilişkilerim oldu. Şu anda Bayrampaşa'ya bu dönem yeniden aday gösterdiğimiz Atila Aydıner kardeşim ile yol arkadaşlığımız bundan 35 yıl öncesine dayanıyor. Rastgele buraya bir aday göndermedik” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz'un intikamını mı alacaksınız”

Belediye başkanlığı seçimleri için terör baronlarının kampanya yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, “Karşımıza birileri çıkıp ‘Rövanş alacağız', ‘İntikam' diyor. Ne intikamı. 15 Temmuz'un intikamını mı alacaksın. Darbecileri indirdik diye mi intikam alacaksın. Şimdi işin rengi değişti. Şehirlerimizin belediye başkanlığı seçimi için terör baronları niye kampanya yürütüyor. İllerimizi, ilçelerimizi yönetecek belediye başkanlarının kim olacağı terör örgütlerini niye yakından ilgilendiriyor.

Demek ki mesele sadece belediye başkanları meselesi değil. Burada işin altında başka şeyler var. Belediyecilik konusunda biz rakip tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Meseleyi Türkiye'nin geleceği ile ilgili karar noktasına getiren biz değil, eylemleri ile karşımızdakiler”

Türkiye'nin terörle mücadelesini vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:

“Bu ülkede malum PKK ve uzantıları var. O günden bu güne derslerini aldılar. FETÖ'cüler yakalananlar cezaevinde. PKK ve güdümlüleri hepsi kaçıyor. Bunları Cudi'e gömdük, Gabar'da gömdük, Tendürek'te gömdük, Kandil'de gömüyoruz. İşte lider kadroyu geçenlerde Kuzey Irak'ta vurduk. En tepe adamları komada kıvranıyor. Siz bize böyle bir emir verdiniz, bu emrin gereğini yerine getiriyoruz. Belediye hizmetleri ile ilgili rekabetten asla kaçmayız.

Meseleyi Türkiye'nin geleceği ile ilgili karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleri ve eylemleri ile karşımızdakiler. Seçim sonuçları belli olmadan medyada milleti tehdit etmeye, taciz etmeye başladılar. Bu azgınlığı milletim cevapsız bırakır mı. Yarın mutlaka sandıklara gitmeli oyumuzu kullanmalıyız”

Bayrampaşa'da yapılacak yatırımları anlatan Erdoğan, yeni yapılacak iki yeni tünel ile ulaşımda alternatif yollar oluşturacaklarını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, “Ondan İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olur mu.

Bay Kemal'e göre olur. Bay Kemal'i zorlayan birisi olmaması lazım. O koltuğu sağlam tutma gayretinde. Bizim öyle bir derdimiz yok.

Biz bu yola 40 yıl siyaset içinde girdik. Çekirdekten geldik. Siz İstanbul'da da bu kardeşinizi seçtiniz, Başbakan ve Cumhurbaşkanı yaptınız. O ise kasetle geldi. Bayrampaşa Belediye Başkanı olarak Atila Aydıner kardeşim, Büyükşehir'de Binali kardeşimiz, Ankara'da da ben. Üçümüz el ele vereceğiz Bayrampaşa ve İstanbul'u daha ileri hedeflere ulaştıracağız” dedi.