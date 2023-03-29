Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partinin genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaretinde Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pek çok başlıkta istişarelerde bulunduklarını aktardı. Destici, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi faaliyetlerini, BBP'nin sahada yaptığı çalışmaları ve sahada gördüklerini paylaştığını aktardı. BBP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da izlenimlerini ve düşüncelerini kendisiyle paylaştığını belirterek, "Ortak ziyaretlerimiz de oldu bölgede Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli ile birlikte. Bu ziyaretlerimiz devam edecek. Deprem mağduriyetleri yaşayan kardeşlerimizin barınma ile ilgili ihtiyaçları karşılanmış durumda. Gıda, sağlık, diğer konularda eksiklik yok. Çalışmalarını devletimiz devam ettiriyor. Birçok talebimiz çözüme kavuştu. Şu an bütün kesimlerin bize ulaşan taleplerini de cumhurbaşkanımızla bu vesile ile tekrar değerlendirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimlerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Tabii şunu ifade etmek istiyorum; bize sahadan gelen çalışmalar şunu gösteriyor. Cumhur İttifakımız seçimlerin cumhurbaşkanı ayağını ilk turda kazanacak, milletvekili çoğunluğunu da Mecliste sağlayacaktır" dedi.

Anket paylaştı, Ülkücülere seslendi

Seçim sisteminin birleşenlere, tek liste altında seçime katılanlara avantaj sağladığını kaydeden Mustafa Destici, "Biz 4 parti ortak tek liste ile seçime girdik, şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında. Anket daha bir saat önce geldi. Şu andaki çalışma dört siyasi partimiz de kendi listelerini hazırladılar. Biz BBP partisi olarak 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde yaptık, bütün hazırlığımızı buna göre yaptım. Tüm ortak liste girerse tabii buna büyük imkan sağlayacaktır. Bununla ilgili bir somutlanmış sonuç yok. Bu çalışmalar olmadığı anlamına gelmiyor. Her partinin kendi departmanları buna yönelik çalışmalar yürütüyor. Bizim önceliğimiz devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istikbalini ve istiklalini önemsiyoruz. Bizim Cumhur İttifakı'mızın ana gayesi de budur" diye konuştu.

Ülkücülere de seslenen Destici, "Özellikle savunma sanayii, TOGG, terörle mücadele konusunda önemli bir sonuç alındı. Karşı ittifakın HDP ile PKK'nın siyasi ortağı ile birlikte kazanacağı bir seçimin Türkiye'yi kaosa götüreceği endişesini yaşıyoruz. HDP artık fiili olarak masada yer almıştır. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştır. HDP ortaklığı ile kazanılmış bir seçimde kazanımlarımız yok edilecek, Suriye'den geri çekilecek, kayyum atanan belediyelere tekrar başkan atayacaklarını söylemekteler. Hal böyleyken biz normal bir seçim gibi davranamayız. Ülkücü arkadaşlarımıza sesleniyorum. Öfkeleriniz, kırgınlıklarınız olabilir. Bir tarafa devletin varlığını, Türk milletinin istikbalini koyacaksınız, bir tarafa küskünlüklerini koyacak, buna karar vereceksiniz. Zaman kırgınlıklarınız üzerinden milletin istiklalini, istikbalini tehlikeye atma zamanı değildir. Ben hiçbir Türk milliyetçisi ya da ülkücü düşünemiyorum ki HDP ile işbirliği yapan ya da onun desteğini alan bir cumhurbaşkanı adayını desteklemez, evet demez. Bizim kapımız milletimizin her bir ferdine açıktır" şeklinde konuştu.

Hülya Keklik

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