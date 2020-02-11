Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bedelini çok ağır ödeyecekler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımlar açıklayacağım. Nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik.

REJİM BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEK

"Rejim ciddi manada İdlib'de misliyle belalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Mehmetçiğimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler.