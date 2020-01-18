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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansına katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve’ye katılmak amacıyla, 19 Ocak tarihinde Berlin’i ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Konferansına katılmak üzere Berlin'i ziyaret edeceği açıklandı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, Libya'da, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi ve Birleşmiş Milletler'in himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklemiştir. Bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş; keza, Berlin Süreci'ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır."

Zirve'de, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.

Neşra Durmaz
 

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