Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ı ve Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilerek tedavisine devam edilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

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