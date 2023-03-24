Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir yılda 319 bin konut, toplamda 650 bin konut yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da inşa edilecek 3 bin 121 kalıcı konutun temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti. İskenderun Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende depremzede vatandaşlara seslenen Erdoğan, böyle bir depremin ardından dünyada bu kadar kısa süre içerisinde kalıcı konut inşasına başlayabilecek başka bir ülke bulunmadığını belirterek, “Dünya'da 500 kilo metrelik bir alana yayılan böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerini böyle kısa bir sürede üstesinden gelip kalıcı konutların inşasına başlayabilecek başka bir ülke bulamazsınız. Türkiye devletinin gücü, hükümetinin kararlılığı ve milletinin inancıyla bunu başarmıştır. Ülkemizin Türkiye yüzyılı olarak ifade ettiğimiz Cumhuriyetimizin yeni asrıyla ilgili hedeflerine ulaşabilmesinin birinci şartı deprem yaralarını sarmaktır. Hatay yaralıyken kalan 80 vilayetimiz sağlıklı kalamaz. Hatay hüzünlüyken kazan 80 vilayet neşeyle hayatına devam edemez.” diye konuştu.

Erdoğan'dan deprem turistleri benzetmesi

Erdoğan konuşmasında muhalefeti “deprem turistlerine” benzeterek, “Kimi deprem turistleri sadece fotoğraf çektirmek sadece görüntü vermek için arada bir buraya uğrayabilir. O arada yalan yanlış laflarda edebilirler. Siz onlara aldırmayın. Keşke bunun yerine ellerindeki imkanları geçici barınma merkezleri kurarak, yardım faaliyetlerini sürdürerek, yüreklerini depremzede kardeşlerimize açarak kullanabilseler de insanlarımızın görülerini alabilseler. İnşallah oda olur. Bugün ana muhalefetin 10'u aşkın, 11 büyük şehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler. Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı?” dedi. Erdoğan, ölenleri geri getirmenin dışında üstesinden gelemeyecekleri kayıp olmadığını vurgulayarak, “Tek yapamayacağımız şey ölenleri geri getirmek. Onun dışında ki her kaybı telafi edecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, ortak geleceğimize, ortak hayallerimize, ortak hedeflerimize sahip çıkalım. Gerisi kendiliğinden gelecektir.” dedi.

"Bir yılda 319 bin konut"

Erdoğan toplam 650 bin konutun 319 bininin bir yılda tamamlanacağını ifade ederek, “Bugün Hatay'da temelini atacağımız 3 bin 121 konutla birlikte 22 bin 467 konutun inşası fiilen başlamıştır. Bölgemizdeki şehirlerin tamamında her gün binlerce konutun temelini atarak sizlere verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde 319 bin konut, toplamda 650 bin konut yaparak şehir merkezlerimizi yerinde dönüştürerek insanlarımıza sağlam, güvenli, huzurlu yuvalar ve iş yerleri kazandıracağız.” dedi.

“Zaman kaybetmeden kentsel dönüşüm sürecini başlatın”

İskenderun'dan tüm halka seslenen Erdoğan, risk altında binalarla ilgili derhal kentsel dönüşüm süreci başlatılması çağrısında bulunarak, “Ülkemin her yerindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa, başka bir sıkıntısı ve sorunu varsa hiç zaman kaybetmeden dönüşüm sürecini lütfen başlatın. Görüyorsunuz, depremiyle ve seliyle afetler sizi beklemiyor. Önce tedbirimizi alacak binamızı sağlam bir zeminde tekniğine uyun olarak yapacak ondan sonra tevekkül edeceğiz. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde milletimizin taktiriyle yeniden ülkeyi yönetmenin sorumluluğunu aldığımızda bu konu hükümet programımızın ilk, vazgeçilmez ve taviz verilmez maddesini oluşturacaktır.” dedi.

"Depremin yol açtığı yıkımların da üstesinden geleceğiz"

Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde destek isteyerek “14 Mayıs'a hazır mıyız? 14 Mayıs'ta inşallah şu terör örgütüyle kucak kucağa, terör örgütüyle el ele yürüyenlere gereken dersi vermeye hazır mıyız? Yavrularımızı annelerinin kucağından alıp Kandil'e kaçıranlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? Bunun için ben sizlerden bir kez daha Diyarbakır annelerini unutmamasını, bize güvenmesini, bizim yanımızda yer almanızı istiyorum. Beraberce nice başarıları kazandık. İnşallah depremin yol açtığı yıkımların da üstesinden geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ali Gözeten - Ahmet Arslan

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