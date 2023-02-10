Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir yıllık kira bedelini ödeyeceğiz'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Öncelikle 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Adıyaman'dayız sonrasında da Malatya'ya hareket edeceğiz. Maalesef son tespitlere göre 10 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e, yaralı vatandaşlarımızın sayısı 75 bin 523'e yükseldi.

Bu tür afetlerde hayatını kaybedenler şehittir. Ülkemizin tüm kamu imkanları afet bölgesine hareket ettirildi. Bazı kendini bilmezler soygun yapıyor, marketleri soyuyorlar. Bu suistimalleri yapanlara gerekli müeyyideler yapılacaktır. Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır.

Şu ana kadar 94 ülkeden yardım teklifleri geldi. Milletimiz şahittir ki, bakanlıkları belediyeleri tüm kurumları hangi görüşten olursa olsun, vatandaşlarımızın her biri depremzelerimizin yanında olmak için var gücüyle yanlarında olmuştur. Bir yıl içinde bu binaları elimizdeki tip projelerle sahiplerine tespit edeceğiz.

Türk Hava Yolları gideni de geleni de ücretsiz olarak getirmek zorundadır. Milletim bundan da haberdar olsun.

Şu ana kadar 94 ülkeden gelen yardım geldi. 144 binden fazla kişiyle belki de dünyanın en büyük arama-kurtarma ekibini toplamamıza rağmen maalesef kurtarma çalışmalarında istediğimiz hıza ulaşamadığımız bir gerçektir. Altında insan olan hiçbir bina bırakmama kararlılığıyla arama kurtarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Milletimiz şahittir ki, bakanlıkları belediyeleri tüm kurumları hangi görüşten olursa olsun, vatandaşlarımızın her biri depremzelerimizin yanında olmak için var gücüyle yanlarında olmuştur.

Her zaman önceliğimiz insan, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğiz, bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz.

Bir yıl içinde bu binaları elimizdeki tip projelerle sahiplerine tespit edeceğiz.

Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın 1 yıllık kira bedelini ödeyeceğiz. İstedikleri yerde ev tutabilirler, yerleşebilirler.

Türk Hava Yolları gideni de geleni de ücretsiz olarak getirmek zorundadır. Milletim bundan da haberdar olsun.

Ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından deprem bölgesine yardım malzemeleri yağıyor. Deprem bölgesindeki yardımların belirli bir plan içinde toplanması, dağıtılması gerekiyor. AFAD'la veya bölgede yardım faaliyeti gösteren Kızılay başta olmak üzere irtibata geçmeden rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın.

Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması istismarları ortadan kaldıracak bir yöntemdir. İş dünyamızdan, esnafımıza her kesimden insanımızın AFAD hesaplarına yaptıkları yardımların her kuruşu, deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır.

Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz.

Yağmacılık yapanlara da siyasi yağma yapmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz.

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